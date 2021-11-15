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Общество15 ноября 2021 9:34

Окончание работ на теплотрассе на ул. Ново-Вокзальной в Самаре сдвинули до 30 ноября 2021 года

Изначально ремонт должны были завершить 31 октября
Алена ПРОВКИНА
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Компания приносит жителям извинения за неудобства

Компания приносит жителям извинения за неудобства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улице Ново-Вокзальной В Самаре еще на месяц сдвинули окончание работ по техническому перевооружению теплотрассы. По сообщению АО «Предприятие тепловых сетей», срок завершения – до 30 ноября.

Напомним, работы на участке Ново-Вокзальной от улицы Фадеева до Московского шоссе должны были стартовать 15 октября. Завершить их планировалось к 31 октября. Однако из-за того, что изначально график был сдвинут, окончить ремонт к этому сроку специалисты не успели. Именно поэтому перевооружение теплотрассы завершат позже.

Теплоэнергетики просят самарцев с пониманием отнестись к проводимым работам. Также они извинились за доставленные неудобства.