Окончание работ на теплотрассе на ул. Ново-Вокзальной в Самаре сдвинули до 30 ноября 2021 года

Компания приносит жителям извинения за неудобства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улице Ново-Вокзальной В Самаре еще на месяц сдвинули окончание работ по техническому перевооружению теплотрассы. По сообщению АО «Предприятие тепловых сетей», срок завершения – до 30 ноября.

Напомним, работы на участке Ново-Вокзальной от улицы Фадеева до Московского шоссе должны были стартовать 15 октября. Завершить их планировалось к 31 октября. Однако из-за того, что изначально график был сдвинут, окончить ремонт к этому сроку специалисты не успели. Именно поэтому перевооружение теплотрассы завершат позже.

Теплоэнергетики просят самарцев с пониманием отнестись к проводимым работам. Также они извинились за доставленные неудобства.