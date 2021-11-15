Еще 1789 жителей Самарской области заразились коронавирусом 15 ноября 2021 года

Суточный прирост заболевших пошел на спад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области на понедельник, 15 ноября 2021 года. Регион уже несколько дней приближается к планке в 1800 заболевших за сутки, но пока не перешагнул через нее. В последние три дня даже наметилось небольшое снижение числа зараженных.

Так, за минувшие сутки в регионе диагностировали COVID-19 у 1789 жителей. Для сравнения: на прошлой неделе пиковым значением было 1798 зараженных. Общее число случаев инфицирования достигло 158 628.

Что касается статистики выздоровления, то в Самарской области закончили лечение еще 952 человека. За все время – 115 815.

Количество смертей в регионе пока не снижается. Умерли 29 COVID-пациентов. Общее количество летальных случаев с начала пандемии – 5 033.