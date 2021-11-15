Жительница Самары ударила полицейского, который попытался вмешаться в ее ссору с сожителем

Сообщение в полицию поступило в ночь с 13 на 14 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 13 на 14 ноября в одном из жилых домов на пр.Карла Маркса в Самаре было шумно: парочка нетрезвых влюбленных долго и громко выясняла отношения. Дошло до того, что соседи не выдержали и вызвали полицейских – мол, успокойте их пожалуйста, а то как бы чего не вышло.

ЧП в итоге произошло именно после приезда стражей порядка.

- Юлия Сергеевна была настолько пьяна (соответствующий акт есть в материалах проверки), что появление полицейских для нее было, как красная тряпка для быка. Она еще больше взъярилась и напала с кулаками уже не на сожителя, а на капитана полиции, который был при исполнении, в форме и, в отличие от нее, абсолютно трезв, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Дамочка ударила полицейского кулаком в лицо. Тот съездил в больницу, зафиксировал полученную «боевую травму», после чего в отношении его обидчицы начали проверку.

К слову, Юлия Сергеевна уже не в первый раз имеет проблемы с законом – у нее уже есть судимость за причинение тяжкого вреда здоровью. Вполне вероятно, что в тот раз ее тоже подвел взрывной характер.