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Общество15 ноября 2021 9:58

В Самарской области поймали «черных лесорубов», уничтоживших 17 деревьев

Сумма ущерба – более 300 тысяч рублей
Алена ПРОВКИНА
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Задержанные ранее не привлекались к уголовной ответственности

Задержанные ранее не привлекались к уголовной ответственности

В Самарской области в дежурную часть поступило сообщение о незаконной вырубке деревьев на территории лесничества Красноярского района. Один из жителей успел сфотографировать подозреваемых. Полицейские смогли найти мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Один из подозреваемых, 26-летний житель Оренбургской области, находился в командировке в соседнем регионе, где его и задержали полицейские. Второй подозреваемый, 32-летний житель села Старый Буян, был задержан дома. Во дворе он хранил срубленные деревья, также полицейские обнаружили КамАЗ, на котором их перевозили.

По данным правоохранителей, мужчины «убили» 17 деревьев породы дум и клен. Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей. В отношении «черных лесорубов» возбудили уголовное дело. 32-летний селянин пока находится под домашним арестом, а второй подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.