В Самаре до 2024 года планируют благоустроить пять общественных пространств за 418 миллионов рублей

Подрядчиков определят 1 декабря 2021 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Администрация Самары планирует благоустроить пять общественных пространств до 2024 года. В настоящее время городские власти ищут подрядчиков.

Так, в ближайшие годы облагородят парк «Воронежские озера», парк Молодежный, сквер на улице Бакинской, площадку на Ташкентской и сквер возле ЗАГСа в поселке Управленческий. На всех территориях благоустроят пешеходные прогулочные зоны, установят новые урны и скамейки, а также проведут озеленение.

Работы должны быть выполнены в один этап до 1 сентября 2021 года. На данные цели из городского бюджета будет выделено 418 миллионов рублей. Подрядчика определят уже 1 декабря текущего года.