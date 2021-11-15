«Татнефть» займется производством каучука и латекса в Тольятти

"Татнефть" и итальянская компания Versalis заключили лицензионное и инженерное соглашения

Компания «Татнефть» займется производством бутадиен-нитрильного каучука (БНК) и бутадиен-стирольного карбоксилированного латекса (XSBR) в Тольятти. Она подписала лицензионное и инженерное соглашения с итальянской компанией Versalis.

По технологиям этой фирмы в Тольятти были построены специальные установки. Они позволят производить до 70 тысяч тонн БНГ и до 30 тысяч тонн XSBR в год.

Каучук БНК применяется в различных отраслях промышленности. Данные изделия имеют высокую устойчивость к бензину и смазкам, а также хорошо гнутся при низких температурах. Латексы XSBR используют при производстве бумажных и картонных покрытий, клеящих материалов, а еще при изготовлении оснований ковровых покрытий.