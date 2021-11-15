Археологические памятники взяли под охрану. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области взяли под охрану десять курганов и древних поселений. Соответствующие приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия опубликованы на сайте регионального правительства.

В список вошли шесть курганов и курганных комплексов около села Озерецкое (Заячий овраг) в Приволжском районе. Также под охрану государства взяли курганный могильник Елшанка II в Сергиевском районе и курганный могильник Любицкий I в Красноярском районе.

Кроме того, ценными и подлежащими охране признали несколько древних поселений. Это Большая Чесноковка III (Селище) в Сергиевском районе и Лебяжинка VIII в Красноярском районе.

Собственникам земельных участков, на территории которых были обнаружены археологические памятники, будут направлены соответствующие уведомления.