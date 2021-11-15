В Тольятти распределили свободные места в детсадах на 2021-2022 учебный год

Места в дошкольных учреждениях получили почти 400 ребят Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тольятти распределили свободные места в дошкольных учреждениях на 2021-2022 учебный год. Всего было распределено 393 места для детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет.

- Все результаты будут утверждены не позднее 16 ноября. Они станут доступны на портале образовательных услуг Самарской области, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в прошлом году в Тольятти в общей сложности было представлено 10 311 мест для детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет.