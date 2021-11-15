Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 ноября 2021 11:09

Костел на улице Фрунзе в Самаре взяли под охрану в 2021 году

Историческое здание взяли под охрану
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
ОКН взяли под государственную охрану

ОКН взяли под государственную охрану

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области издал приказ об установлении предмета охраны в отношении католического костела в Самаре на улице Фрунзе, 157. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно опубликованному приказу, под охрану взяли саму постройку, своды, лестницы, архитектурное-художественное оформление, кирпичную кладку и декоративные элементы.

Напомним, самарский костел стал федеральным памятником культуры в 1995 году. Само здание было построено в 1906 году по проекту московского архитектора Фомы Богдановича. Сейчас в костеле размещается приход Пресвятого Сердца Иисуса Римско-католической церкви.