В Самарской области за три дня поймали 246 пешеходов-нарушителей

С 12 по 14 ноября сотрудники ГИБДД выявили более 2600 нарушений ПДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники ГИБДД подвели итоги масштабных рейдов, которые прошли в Самарской области с 12 по 14 ноября. За три дня полицейские выявили свыше 2,6 тыс. различных нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Так, правоохранители поймали 64 пьяных водителя. Еще 19 автомобилистов сели за руль без водительских прав. За незаконную тонировку привлекли к ответственности 208 автолюбителей. Один из них так и не снял пленку с окон, за что на него составили административный протокол. Теперь самарцу грозит штраф до 4 тысяч рублей, арест до 15 суток или до 120 часов обязательных работ.

Кроме того, полицейские задержали 54 водителя, которые нарушили правила перевозки детей. Их всех привлекли к ответственности. Еще 251 автомобилиста – за игнорирование ремней безопасности.

Были нарушители и среди пешеходов. За выходные сотрудники ГИБДД выявили 246 человек, которые пересекали проезжую часть на «красный» или в неположенном месте. А вот 201 водителя поймали на том, что они не пропустили пешеходов.