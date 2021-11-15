Тольяттинские полицейские поймали афериста, который обманывал пенсионеров

Пока что известно о двух эпизодах с ущербом на 170 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ноябре тольяттинские полицейские раскрыли серию мошенничеств, жертвами которых становились пенсионеры. Аферист действовал по одной и той же схеме: звонил на домашний телефон и убедившись, что на том конце провода – пожилой человек, представлялся сотрудником полиции о сообщал жертве о том, что ее сын или внук попал в ДТП, и срочно нужна крупная сумма денег.

- Подозреваемый задержан, пока что удалось собрать доказательстве его причастности к двум эпизодам на общую сумму в 170 тысяч рублей. Но мы продолжаем расследование, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

В руки полицейских попал Павел Викторович из небольшого села недалеко от Тольятти. 33-летний молодой человек уже имеет судимости за мошенничество. Вполне вероятно, теперь его ждет еще одна.