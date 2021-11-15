В Самаре двоих бывших борцов с коррупцией будут судить за взятки от коммерсантов

Преступную схему раскрыли сотрудники ФСБ

В Самаре скоро предстанут перед судом двое экс-полицейских – бывшие начальник и старший оперуполномоченный отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Промышленному району ОЭБиПК. Их обвиняют в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все началось в 2019 году. Начальник отделения узнал, что один из ИП незаконно хранит алкоголь и торгует им в четырех точках. Он решил «помочь» коммерсанту избежать проверок. За свои услуги полицейский потребовал вознаграждение. В итоге предприниматель ежемесячно передавал ему деньги (лично или через посредника – старшего опера) за каждую торговую точку. С июля 2019-го по июль 2020 года правоохранитель обогатился на 380 тысяч рублей.

Однако это был не единственный «заработок» начальника отделения. В 2019 году он узнал, что другой ИП тоже торгует алкоголем без необходимых документов. Спиртное тот продавал в одном из павильонов в Промышленном районе. Полицейский предложил коммерсанту избежать ответственности. Для этого всего лишь нужно было каждый месяц переводить ему по 10 тысяч рублей. В общей сложности ИП отдал стражу порядка 110 тысяч рублей.

Преступную схему раскрыли сотрудники УФСБ по Самарской области. На основе собранных ими сведений было возбуждено уголовное дело. Теперь его расследование завершено. Скоро материалы направят на рассмотрение в суд.