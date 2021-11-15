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Общество15 ноября 2021 12:21

Пожилых самарцев призывают остерегаться мошенников

Ресурсники подготовили памятку, чтобы всегда быть начеку
Алена ПРОВКИНА
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Жертвами мошенников чаще всего становятся пенсионеры

Жертвами мошенников чаще всего становятся пенсионеры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенники все чаще обманывают пожилых граждан. Недобросовестные компании навязывают им свои услуги, проникают в квартиры и убеждают заменить счетчики на воду. А тем, кто отказывается, часто угрожают штрафами, показывают поддельные документы с печатями.

Компания «РКС-Самара» подготовила памятку о том, как оградить пожилых граждан от влияния мошенников. На ней изображен светофор: зеленый свет – рекомендация вызова специалистов за два месяца до окончания срока действия приборов; желтый – самим следить за сроком поверки и сохранность пломбы; красный – не пускать незнакомцев в квартиру.

Жителей Самары призывают быть бдительнее и не доверять настойчивым незнакомцам, а также не пускать их к себе домой.