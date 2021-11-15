Дмитрий Азаров поручил организовать в Подгорах круглосуточное патрулирование, чтобы избежать новых поджогов

Неизвестные сожгли 14 дачных домов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На прошлой неделе к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову в прямом эфире обратились жители села Подгоры, где неизвестные сожгли несколько дачных домов. Местные жители боятся, что огонь доберется и до их частных владений, поэтому попросили взять ситуацию с поджогами на особый контроль.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил организовать круглосуточное патрулирование в населенном пункте, чтобы предотвратить новые происшествия. В селе будут дежурить добровольцы и сотрудники администрации.

- Если бы у вас была координация с пожарной службой, то в период, когда машина уехала на дозаправку, территория была бы прикрыта патрулированием Работа следственных, правоохранительных органов не отменяет необходимости патрулирования, - обратился Дмитрий Азаров к главе Волжского района.

По словам главы региона, ситуация в Подгорах близка к чрезвычайной. По официальным данным ГУ МЧС по Самарской области, к настоящему времени от огня пострадали 14 домов, все они были нежилыми. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и искать преступников.