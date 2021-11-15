Самарцам рассказали об условиях получения QR-кодов

Без qr-кода никуда пройти не получится

В Самарской области продолжают действовать ограничения на посещение культурно-досуговых учреждений, мест общепита, фитнес-клубы и другие места без наличия действующего QR-кода или сертификата о вакцинации. Врачи объяснили, что данные меры были приняты для того, чтобы избежать дальнейшее распространение болезни.

Получить QR-код на данный момент можно лишь 2 способами: имея подтвержденную историю болезни новой коронавирусной инфекцией (тогда получить код можно будет лишь на полгода после выздоровления), либо сделав бесплатную вакцинацию одним из 3-ех признанных в России препаратов. Вакцинированные граждане получают QR-код и сертификат о вакцинации сроком на 1 год.

Пройти вакцинацию может любой житель Самары старше 18-ти лет абсолютно бесплатно по полису ОМС после осмотра врачом-терапевтом на отсутствие признаков простуды. Записаться можно по номеру 122, в регистратуре поликлиники и на портале Госуслуг.

Памятка для вакцинирующихся

Современные отечественные вакцины хорошо переносятся организмом и позволяют получить иммунитет уже через 3-4 недели. Телефоны горячей линии: 8-800-2000-112 и 8-800-2000-200.