На стене Самарской ГРЭС появились граффити с достопримечательностями областной столицы

Пролеты забора ГРЭС украсили уличные художники во главе с Денисом Вертиго / Фото: РЕЧФЛОТ-63

Стена Самарской ГРЭС войдет в новую программу экскурсий по стрит-арту. В этом году она превратилась в туристический объект. Уличные художники добавили ей красок и нарисовали граффити с достопримечательностями областной столицы.

Художественное оформление 85 пролетов стены выполнила группа художников под руководством Дениса Вертиго. Они нанесли 20 рисунков. Среди них можно увидеть самарский пляж, теплоходы, которые курсируют по Волге, а также промышленную технику.

- Эти изображения можно рассматривать как нестандартный путеводитель по Самаре. Он будет полезен как местным жителям, так и тем, кто только знакомится с нашим городом, - отметил главный инженер филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

Напомним, бетонный забор Самарской ГРЭС начали разрисовывать в рамках «Волгафеста-2021». Жители могли выбрать любимый цвет из 20 предложенных вариантов и принять участие в преображении стены.