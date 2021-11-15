В Самаре за неделю выписали протоколы на 20 нарушителей масочного режима

Полицейские составляют протоколы на нарушителей. Фото: Администрация Самары

В Самаре продолжают активно следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Ежедневно на маршрутах проводятся рейды сотрудников администрации совместно с полицейскими. За минувшую неделю протоколы выписали еще на 20 нарушителей масочного режима.

С начала 2021 года полицейские составили 475 протоколов. За неделю проводятся около 80 проверок в общественном транспорте с привлечением сотрудников правоохранительных органов. Полицейские на месте выписывают административные протоколы на антимасочников, которые впоследствии направляются в районные суды.

Напомним, штраф за нарушение масочного режима может составлять до 30 тысяч рублей, за последующие нарушения размер санкции увеличивается до 50 тысяч.