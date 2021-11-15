Самаре стала одним из лидеров по количеству покупок на главной распродаже 11.11 на AliExpress

11 ноября на сайте AliExpress был поставлен рекорд – на него зашли 12,5 миллионов человек из России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты AliExpress проанализировали покупки россиян во время главной распродажи года 11.11 и выяснили, что Самара стала одним из лидеров по количеству покупок среди жителей страны. Также чаще всего в распродаже принимали участие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону и Уфы.

Самарцы чаще всего покупали ювелирные украшения, аксессуары для мобильных телефонов, товары для рукоделия, маникюра и праздников. Больше всего денег жители Самары потратили на технику для уборки дома, товары для ПК, на портативную аудио и видеотехнику, ноутбуки и мобильные телефоны. Лидерами продаж стали смартфоны POCO M4 Pro, OnePlus 9 Pro, POCO X3 Pro, Apple AirPods Pro и робот-пылесос TROUVER.

В 2021 году главная распродажа года 11.11 в России собрала 33,3 миллиарда рублей выручки. В прошлом пандемийном году Оборот локального бизнеса превысил 13,4 млрд рублей — по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 136%. Всего за несколько дней распродажи россияне купили более 25,6 миллионов товаров, а 11 ноября на сайте AliExpress был поставлен рекорд – на него зашли 12,5 миллионов человек.