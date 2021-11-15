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Общество15 ноября 2021 15:05

Самаре стала одним из лидеров по количеству покупок на главной распродаже 11.11 на AliExpress

Россияне во время главной распродажи сделали покупки на AliExpress на 33,3 миллиарда рублей
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
11 ноября на сайте AliExpress был поставлен рекорд – на него зашли 12,5 миллионов человек из России

11 ноября на сайте AliExpress был поставлен рекорд – на него зашли 12,5 миллионов человек из России

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты AliExpress проанализировали покупки россиян во время главной распродажи года 11.11 и выяснили, что Самара стала одним из лидеров по количеству покупок среди жителей страны. Также чаще всего в распродаже принимали участие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону и Уфы.

Самарцы чаще всего покупали ювелирные украшения, аксессуары для мобильных телефонов, товары для рукоделия, маникюра и праздников. Больше всего денег жители Самары потратили на технику для уборки дома, товары для ПК, на портативную аудио и видеотехнику, ноутбуки и мобильные телефоны. Лидерами продаж стали смартфоны POCO M4 Pro, OnePlus 9 Pro, POCO X3 Pro, Apple AirPods Pro и робот-пылесос TROUVER.

В 2021 году главная распродажа года 11.11 в России собрала 33,3 миллиарда рублей выручки. В прошлом пандемийном году Оборот локального бизнеса превысил 13,4 млрд рублей — по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 136%. Всего за несколько дней распродажи россияне купили более 25,6 миллионов товаров, а 11 ноября на сайте AliExpress был поставлен рекорд – на него зашли 12,5 миллионов человек.