Губернатор Самарской области поручил проверить каждое обращение жителей о непредоставлении лекарств от COVID-19

Пациенты пожаловались, что в больницах не выдают бесплатные лекарства от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На оперативном совещании штаба по борьбе с распространением коронавируса на территории Самарской области губернатор Дмитрий Азаров потребовал навести порядок по предоставлению бесплатных лекарственных препаратов пациентам с COVID-19.

Мониторинг обращений граждан показывает, что пациенты жалуются на отсутствие выдачи бесплатных лекарств от коронавируса в медицинских учреждениях. Глава региона отметил, что на лекарства выделяется достаточное количество средств из федерального и регионального бюджетов. Губернатор поручил отработать каждое обращение и выяснить причину невыдачи препаратов.

- Отправляйте проверки и контролируйте в чем дело. На каждый случай обращения о непредоставлении препаратов – письменное, личное, поступившее в электронном виде, в том числе в социальных сетях, – должен составляться акт. Организуйте эту работу, - поручил Дмитрий Азаров.