Государственным культурным учреждениям Самарской области компенсируют финансовые потери

Власти компенсируют расходы на обязательные платежи, а работникам выплатят зарплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о предоставлении финансовой помощи государственным учреждениям культуры региона, которые пострадали в пандемию коронавируса. Им будет оказана помощь по исполнению обязательных платежей и для выплат заработных плат.

Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш рассказала, что часть обязательных платежей учреждений культуры финансируется из их приносящей доход деятельности. Так, учреждения культуры пострадали еще до локдауна – они весь пандемийный год работают при 50-процентной загрузке.

- В октябре был большой возврат билетов из-за введения QR-кодов. Сейчас стоит вопрос, чтобы помочь нашим подведомственным учреждениям культуры справиться по обязательным платежам. При текущем уровне продаж билетов, нам потребуется 26 миллионов рублей, - сказала Татьяна Мрдуляш.

Дмитрий Азаров поручил министерству финансов региона найти данные средства и компенсировать потери доходов учреждениям культуры. Кроме того, работникам государственных учреждений культуры, которые потеряли часть собственных доходов во время нерабочих дней, также предоставят государственные выплаты.Так, работникам выплатят заработную плату в полной мере, а творческим коллективам дадут премии до конца года.