В Самаре фитнес-центрам площадью более 1000 кв. м. компенсируют коммунальные платежи

Фитнес-индустрия сильнее всего пострадала в период локдауна в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором озвучил меры поддержки для самарского бизнеса, которые понесли убытки во время локдауна в конце октября 2021 года. Так, наиболее пострадавшим сферам бизнеса, в том числе фитнес-индустрии, будут оказаны дополнительные меры поддержки от государства.

- Принято решение о компенсации коммунальных платежей фитнес-центрам с площадью более тысячи квадратных метров за последние две недели октября, - заявил Дмитрий Азаров.

В кратчайшие сроки ответственные ведомства должны подготовить регламент подачи документов на получение компенсационных выплат. Для других отраслей бизнеса дополнительные меры поддержки обсудят на расширенном совещании в конце ноября 2021 года.