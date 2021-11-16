Полицейские задержали водителя фуры, который перевозил опасный груз по поддельным документам

За поддельное свидетельство на право перевозки опасных грузов водителю может грозить до 1 года лишения свободы. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Инспекторы ДПС по городу Жигулевску остановили для проверки документов водителя автоцистерны с опасным грузом. Во время проверки сопроводительных документов у сотрудников полиции возникли сомнения в их подлинности.

- Документы были направлены на экспертизу, которая показала, что это подделка, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

43-летний житель Волгоградской области признался сотрудникам полиции, что купил документы в сети интернет. В отношении ранее не судимого водителя большегруза было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 1 года.