В Сызранском районе за 110,4 миллионов рублей отремонтируют мост через реку Крымза

"Поволжуправтодор" ищет подрядчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральное управление автомобильных дорог «Поволжуправтодор» объявило о поиске подрядной организации, которая должна до 25 октября 2022 года капитально отремонтировать мостовой переход на трассе М-5 через реку Крымза в Сызранском районе Самарской области.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет заменить мостовые опоры, а также балки пролетных строений. Также капитально заменить конструкции непосредственно мостового полотна и восстановить сопряжения с насыпью подходов. После этого нужно будет обновить дорожное асфальтное покрытие, заменить ограждения, восстановить систему водоотвода и прочее.

Начальная цена контракта – 110,4 миллиона рублей. Подрядчик должен сдать готовый объект уже 25 октября 2022 года.