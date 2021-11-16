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Происшествия16 ноября 2021 6:59

В Самаре 15 ноября 2021 года на улице Утевской столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

Момент страшного массового ДТП попал на запись видеорегистратора
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
"Ниссан" от удара отбросило на идущие сзади автомобили. Фото: ГУ МВД по Самарской области

"Ниссан" от удара отбросило на идущие сзади автомобили. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 15 ноября 2021 года, на улице Утевской в Самаре произошло массовое ДТП, в котором пострадали два человека. Водитель на автомобиле «Ниссан» не уступил дорогу встречному автомобилю при повороте налево, тем самым спровоцировав серьезную аварию.

По предварительным данным полицейских, водитель «Ниссана» при повороте налево с улицы Утевской не пропустил встречный автомобиль «Инфинити». В результате столкновения виновника аварии отбросило на следующие за ним автомобили «Мазда» и «Шевроле».

В аварии серьезно пострадали водитель автомобиля «Ниссан» и его 21-летний пассажир. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Момент аварии попал на запись видеорегистратора одного из участников массового ДТП. На кадрах видно, что водитель «Ниссана» пытался проскочить перед встречным «Инфинити», но не успел.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.