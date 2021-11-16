В Самаре 15 ноября 2021 года на улице Утевской столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

"Ниссан" от удара отбросило на идущие сзади автомобили. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 15 ноября 2021 года, на улице Утевской в Самаре произошло массовое ДТП, в котором пострадали два человека. Водитель на автомобиле «Ниссан» не уступил дорогу встречному автомобилю при повороте налево, тем самым спровоцировав серьезную аварию.

По предварительным данным полицейских, водитель «Ниссана» при повороте налево с улицы Утевской не пропустил встречный автомобиль «Инфинити». В результате столкновения виновника аварии отбросило на следующие за ним автомобили «Мазда» и «Шевроле».

В аварии серьезно пострадали водитель автомобиля «Ниссан» и его 21-летний пассажир. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Момент аварии попал на запись видеорегистратора одного из участников массового ДТП. На кадрах видно, что водитель «Ниссана» пытался проскочить перед встречным «Инфинити», но не успел.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.