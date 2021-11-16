В Самаре санитарку пансионата будут судить за избиение и привязывание к кровати воспитанницы

Следователи передали уголовное дело в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом 56-летняя санитарка пансионата для детей-инвалидов. Ее обвиняют в истязании своей подопечной. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным следователей, женщина совершала преступления в апреле 2021 года. Она избивала 15-летнюю девочку, страдающую несколькими заболеваниями, а также привязывала ее к кровати лоскутами ткани. Насколько известно, фиксация воспитанницы была личной инициативой санитарки. Врач такого назначения не давал.

В отношении женщины тогда возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Недавно его расследование было завершено. Следователи передали материалы на рассмотрение в суд.

Напомним, в сентябре 2021 года правоохранители передали служителям Фемиды уголовное дело в отношении другой сотрудницы пансионата. Санитарку обвиняют в истязании воспитанников и неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Суд уже начал рассматривать дело.