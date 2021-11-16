Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу своевременно сдать все строящиеся социально значимые объекты

Глава региона остался недоволен отставанием по срокам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, где был рассмотрен вопрос о ходе строительства социально значимых объектах, которые должны быть сданы уже в 2021 году.

В этом году в эксплуатацию должны ввести 20 объектов, из которых пять уже готовы - Дворец спорта в Самаре, детские сады в муниципальном районе Волжский на 300 мест (микрорайон «Южный город») и на 350 мест (микрорайон «Кошелев-проект»), детский сад на 130 мест в селе Ягодное м.р. Ставропольский, дорога в селе Лопатино м.р. Волжский (7 очередь, 5 этап). К 30 ноября 2021 года должны ввести в эксплуатацию еще два объекта – дорога в селе Лопатино и детский сад в Чапаевске. Согласно плану работы продолжаются на семи социально значимых объектах, а по шести из запланированных есть риски отставания по срокам.

- Каждый день приезжайте на стройку! У главы муниципалитета должно быть понимание, что за день сделано на каждом объекте, что там происходит, какие работы проведены для сокращения отставаний, - поручил главам муниципалитетов Дмитрий Азаров.

Также региональному минстрою поручено провести анализ заключенных контрактов и установить штрафы за нарушения сроков сдачи объектов для подрядных организаций. Это же касается и инфраструктурных проектов, которые также должны быть введены в эксплуатацию согласно установленным срокам.