В Самарской области подано более 6000 заявок на оформление Карты жителя

Карта жителя Самарской области пользуется популярностью

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в июле 2021 года инициировал проект по созданию единой «Карты жителя Самарской области». Карта позволяет получать скидки и бонусы при оплате товаров у 60 партнёров «Национальной платежной системы карт» МИР. В настоящее время на оформление Карты жителя подано более 6 тысяч заявок.

Сейчас промышленную эмиссию карты осуществляют два банка – ВТБ и Солидарность. Газпромбанк завершает тестовую эксплуатацию Карты жителя, а с АО «Россельхозбанк», ПАО АКБ «АВАНГАРД» уже ведется работа по налаживанию партнерства. Кроме того, интерес к проекту проявляют «Банк Открытие» и «Совкомбанк».

Напомним, Карта жителя Самарской области может функционировать как банковская карта, которая дает возможность получать скидки и бонусы в магазинах-партнерах. Кроме того, Картой можно пользоваться как проездным или получать на нее все социальные региональные выплаты.

Для получения Карты жителя Самарской области достаточно обратиться в банк партнера проекта. Для оформления необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Оформление и обслуживание карты осуществляется бесплатно.