Делегация Самарской области представит ключевые проекты на форуме «Транспорт России-2021»

Самарская делегация расскажет на форуме о реализуемых в губернии транспортных проектах

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт России-2021». Он открылся во вторник, 16 ноября, в Москве. На этом мероприятии самарская делегация представит ключевые инфраструктурные проекты региона.

Так, губерния входит в топ-3 регионов по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2021 году в Самарской области привели в порядок около 400 км дорог; раньше срока открыли новый мост через реку Сок; активно строят второй этап Фрунзенского моста; возводят мостовой переход через Волгу с обходом Тольятти, а также транспортную развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре.

Кроме того, в 63 регионе готовят к вводу дорогу Тольятти – Ягодное, которая находилась на реконструкции. Завершается возведение ж/д ветки к ОЭЗ «Тольятти». Также в Самарской области приступили к разработке проекта строительства скоростной ж/д линии Липяги (Новокуйбышевск) – Самара – аэропорт Курумоч – Тольятти. Одобрена заявка на получение бюджетного кредита для строительства станции метро «Театральная» Самара. Отметим, что все эти проекты подробно рассмотрят в ходе форума.