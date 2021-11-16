Супруги из Тольятти «подарили» телефонному мошеннику более 1,2 млн рублей

Полицейские выясняют, кто "увел" деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Супруги из Тольятти попались на удочку телефонного мошенника. Незнакомец обманом выманил у них более 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, в один из дней паре позвонили из «правоохранительных органов». Мошенник, используя несколько абонентских номеров, убедил тольяттинцев оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный» счет. В итоге они отдали аферисту свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Поняв, что их обманули, муж и жена обратились в полицию. Там возбудили уголовное дело. Сейчас его расследование продолжается.

Правоохранители призывают жителей Самарской области быть бдительнее. Не стоит доверять незнакомцам, которые предлагают по телефону взять кредит или «защитить» сбережения, переведя их на «безопасный» счет.