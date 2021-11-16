В Самаре на Пятой просеке хотят построить новый жилой комплекс с детским садом и многоуровневой парковкой

Новый ЖК будет отличаться от других на просеках Фото: facebook.com/jan.nalimov

В Самаре стартовало строительство жилого комплекса на Пятой просеке. Самарский журналист Ян Налимов опубликовал у себя в блоге эскизы будущей застройки. Вице-президент ассоциации строительных предприятий «Берег» Вячеслав Сидорович рассказал о новом жилом комплексе.

Участок на Пятой просеке находится в собственности у компании «Берег», они уже давно застраивают просеки в Самаре. В этот раз компания отойдет от привычных домов повышенной этажности и на Пятой просеке построит четыре восьмиэтажных дома общей площадью 30 тысяч квадратных метров на 403 квартиры. Кроме того, планируется организовать парковку для жильцов с одним местом на одну квартиру – многоуровневая парковка на 300 мест и наземная на 103 машины.

- Новые дома расположены в разрезе рельефа таким образом, что они не загораживают видовые характеристики ранее построенным и выше расположенным жилым домам, - отметил Вячеслав Сидорович.

Также, по словам вице-президента «Берега», проект будет нести очень важную социальную нагрузку. В новом ЖК запроектирован детский сад площадью 600 квадратных метров, который после постройки и ввода в эксплуатацию будет бесплатно передан ГК «Берег» в муниципальную собственность города. Также на территории комплекса будет построена большая детская площадка, а также благоустроена зона отдыха, ландшафтный дизайн, высажены деревья и кустарники.