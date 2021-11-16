Жилье в Самаре подорожало, но при этом стало доступнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За 20 лет цены на квартиры в Самаре выросли почти в семь раз. Такие данные озвучили аналитики сервиса подбора жилья ЦИАН.

По информации ЦИАН, в 2020 году средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в Самаре была 7,5 тысяч рублей за «квадрат». К 2015 году она поднялась до 53 тысяч рублей за «квадрат», однако к 2020-му немного снизилась – до 49,3 тысяч рублей за кв. метр.

Причем рост цен на жилье оказался довольно значительным даже с учетом общей инфляции, он составил 42%.

Однако при этом срок, за который среднестатистический самарец может накопить на собственную квартиру в типовом доме, существенно снизился. Если в 2020 году на это требовалось 15,5 лет, то в 2020 году – 5,9 лет, то есть в 2,7 раза меньше.

- Жилье подорожало, однако при этом стало доступнее, - резюмируют эксперты ЦИАН.