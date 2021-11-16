Коронавирус 16 ноября 2021 года подтвердился у 1793 жителей Самарской области

В регионе по-прежнему наблюдается высокая заболеваемость COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. Во вторник, 16 ноября 2021 года, в регионе выявили 1 793 случая заражения. Общее число теперь составляет 160 421.

За сутки лечение закончили 867 жителей Самарской области. За все время COVID-19 смогли побороть 116 682 человека. Еще 28 пациентов спасти не удалось. Они скончались. Общее количество летальных случаев в регионе достигло 5 061.

По данным оперштаба, в Самарской области наметилось замедление темпов заболеваемости коронавирусом. Накануне губернатор Дмитрий Азаров заявил, что у региона есть предпосылки выйти на плато.