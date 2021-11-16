Сбербанк запускает ипотеку на залоговые квартиры

Процедура очень проста:

- продавец и покупатель заключают договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве;

- банк готовит письмо с согласием на отчуждение объекта и последующую ипотеку;

- долг по ипотеке продавца погашается после предоставления зарегистрированного договора из Росреестра.

Условия кредитования распространяются и на программу государственной поддержки для семей с детьми.

Подать заявку и оформить кредит можно онлайн.

Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

«Всё чаще собственники недвижимости сталкиваются с необходимостью продать квартиру, которая ещё находится на стадии строительства, за которую выплачивают ипотеку. Например, для улучшения жилищных условий или переезда в другой город.Услуга позволяет упростить и ускорить процесс продажи недвижимости, находящейся в залоге у СберБанка. При этом всё происходит прозрачно и безопасно».