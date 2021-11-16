В Тольятти 16 ноября 2021 года заработал передвижной пункт вакцинации

16 ноября микроавтобус курсирует по Комсомольскому району

Во вторник, 16 ноября 2021 года, по улицам Тольятти начал разъезжать микроавтобус, в котором каждый желающий сможет сделать прививку против COVID-19. Мобильный пункт вакцинации заработал в рамках акции «Здоровый ноябрь», сообщили в пресс-службе мэрии Автограда.

Сегодня микроавтобус курсирует по Комсомольскому району. Утром его можно было увидеть в микрорайонах Приволжский и Жигулевское море. До 15:30 передвижной пункт вакцинации работает в микрорайоне Федоровка на площади перед АВОП на улице Задельной, 17. А с 16:30 до 18:00 на площадке перед ТОС № 3 на улице Чайкиной, 81.

Также мобильный пункт продолжит свою работу в среду, 17 ноября. Микроавтобус будет курсировать по Центральному району. В четверг, 18 ноября, привиться смогут жители Автозаводского района.