В Самаре в ТРК «Московский» вместо «Ашана» откроется новый супермаркет

В "Московском" теперь будет работать "Перекресток"

В Самаре в ТРК «Московский» вместо «Ашана» скоро заработает новый супермаркет. Площадку займет «Перекресток». Об этом сообщили в официальной группе в соцсети представители торгового центра.

- Открытие нового супермаркета «Перекресток» состоится 10 декабря в 10:00, - говорится в сообщении.

Напомним, «Ашан» работал в ТРК «Московский» на протяжении нескольких лет. Он съехал оттуда в 2019 году. Поводом этому стал конфликт из-за арендной платы. Ритейлер даже судился с владельцем торгового центра.

Отметим, что в скором времени «Московский» перестанет существовать. Он изменит свой формат и название – станет LETOUT аутлет моллом. Открытие обновленной площадки запланировано на 18 декабря 2021 года.