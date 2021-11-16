В Самарской области спортсмены смогут посещать тренировки

Спортсмены смогут продолжить занятия при условиях соблюдения антиковидных мер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как жители Самарской области будут заниматься спортом в ближайшее время. Информацию по итогам заседания оперштаба 15 ноября 2021 года опубликовал ЦУР.

Так, спортсмены смогут посещать тренировки, но при соблюдении санитарных норм. Любителям спорта всех возрастов разрешат заниматься на открытых площадках. Взрослые смогут тренироваться в помещениях, имея QR-код или ПЦР-тест.

Разрешены индивидуальные занятия для несовершеннолетних в крытых объектах. Также без проблем смогут тренироваться в помещениях юные спортсмены этапов ССМ и ВСМ, члены сборных команд Самарской области (участники межрегиональных и всероссийских соревнований до конца 2021 года).