Суд обязал снести самовольное двухэтажное здание на 9-й просеке в Самаре

11-й арбитражный апелляционный суд встал на сторону департамента градостроительства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре снесут двухэтажное здание на 9-й просеке, 59а площадью 566,49 кв. м, которое принадлежит ООО «Стройлекс». Гендиректором этой компании является сын бывшего депутата гордумы Минахмета Халиуллова – Рамиль.

Ранее департамент градостроительства Самары обратился в суд с требованием признать данную постройку самовольной и обязать владельца демонтировать ее за свой счет. Срок обозначили в три месяца. Однако арбитраж отказался удовлетворять требование чиновников.

Представители депстроя обжаловали это решение в 11-м арбитражном апелляционном суде. Тот отменил постановление предыдущей инстанции и принял новый акт. Он признал двухэтажное здание на 9-й просеке самовольной постройкой и обязал компанию «Стройлекс» снести ее в течение трех месяцев. А также освободить незаконно занятый участок площадью 478,53 кв. м. Если фирма этого не сделает, то площадку зачистят в принудительном порядке.

Отметим, владельцы постройки могут обжаловать данное решение в арбитражном суде Поволжского округа. Срок – в течение двух месяцев.