В Самаре жители Куйбышевского района второй день не могут дождаться транспорт

Жители не могут выехать из поселка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Куйбышевского района Самары вновь пожаловались на проблемы с транспортом. По словам горожан, по утрам уехать со 113 км очень сложно. Маршрут № 215 задерживается и ходит с перебоями, приходится ждать автобус № 76.

- Стоим по 30-40 минут в ожидании транспорта. В итоге опаздываем в школу и на работу. В 76-м автобусе кондуктора нет, водитель идет в салон и сам обилечивает пассажиров, - пожаловались люди в соцсетях, отметив, что такая проблема наблюдается уже второй день.

Департамент транспорта пообещал выяснить обстоятельства задержки транспорта.