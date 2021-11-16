В Самарской области нерадивая мать ответит за смерть дочери-младенца

Женщину будут судить за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Красноармейского района скоро окажется на скамье подсудимых. Ее обвиняют в гибели маленькой дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Следователи выяснили, что в апреле 2020 года медики выявили у девочки риск развития инфекционных заболеваний. Ей требовалось обследование и лечение. Однако мать отказалась. Кроме того, женщина не стала соблюдать рекомендации врачей по кормлению и приему лекарств, а также не ходила с малышкой на медосмотр.

Все это привело к тому, что ребенку стало хуже. Отец привез дочь в районную больницу в тяжелом состоянии. Медики пытались реанимировать девочку, но ничего не вышло. Она умерла.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении нерадивой матери и направили его на рассмотрение в суд.

Отметим, родители погибшей малышки – семья Кошман из Колыбеловки. Несколько лет назад отца девочки судили за то, что он завел себе раба. Тогда мужчину приговорили к 4,5 годам колонии. Ранее Алексей Кошман рассказал «КП-Самара», почему, по его мнению, погибла дочь.

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