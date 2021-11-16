Самарцы на распродаже «11.11» потратили более 327 млн рублей

70% заказов самарцы оплатили банковскими картами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько жители Самары потратили на распродаже 11 ноября 2021 года. По данным Ozon, эта сумма превысила 327 млн рублей. В главный день распродажи продажи онлайн-магазина выросли в 5,3 раза, а количество покупателей – в 3,9.

В период акции быстрее всего вырос спрос на гель для стирки белья, затем на тонометр, тушь для ресниц, средство для педикюра, смартфон и сироп для кофе и коктейлей.

- Самым объемным в регионе стал заказ из 116 товаров на сумму более 73 тысяч рублей, - сообщают представители маркетплейса.

В распродаже приняли участие более 600 продавцов из Самары и области. Со стороны площадки было вложено 2 млрд рублей в продвижение распродажи.