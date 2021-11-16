В Поволжье более 66 тысяч предпринимателей пользуются эквайрингом от СберБанка

По итогам 9 месяцев 2021 года услугами эквайринга от СберБанка в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях пользуются более 66 тысяч малых и средних компаний. Количество терминалов превышает 100 тысяч, а среднемесячный оборот составляет около 59 млрд рублей.

Торговый эквайринг позволяет проводить оплату товаров и услуг через POS-терминалы или онлайн-кассу с использованием банковской карты или технологии мобильной оплаты, посредством систем ApplePay, SamsungPay, GooglePay.

Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Тренд на цифровизацию сегодня активно развивается. Одиниз его показателей – увеличение доли безналичных расчетов. Предпринимателям в сегменте малого и среднего бизнесаэквайрингпозволяет сделать удобнее и доступнее оплату своих товаров или услуг».

Напомним, что СберБанк на протяжении 5 лет является крупнейшим эквайером Европы по данным рейтинга, составленного TheNilsonReport.

Кроме того, в рамках «Зеленой недели» для бизнесаСберБанк предлагает предпринимателям особые условия: при открытии расчетного счета в период с 11 по 19 ноября можно приобрести любой пакет услуг РКО на 6 месяцев по цене одного.