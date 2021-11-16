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Общество16 ноября 2021 13:14

Тольятти вошел в десятку городов с самой плохой экологией в ноябре 2021 года

Такую оценку ситуации дали сами жители
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Две трети опрошенных тольяттинцев недовольны экологией в городе.

Две трети опрошенных тольяттинцев недовольны экологией в городе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольятти вошел в десятку городов с наихудшей экологической ситуацией в стране. Такую оценку состоянию окружающей среды в городе дали сами жители. Результаты опроса и составленный на его основании экологический рейтинг опубликовал сервис Superjob.

Интервьюеры попросили тольяттинцев оценить экологическую ситуацию в городе. Кроме того, жителям предложили поставить отдельные отметки качеству воздуха, воды, продуктов питания, чистоте и утилизации мусора. В результате оказалось, что качеством окружающей природной среды удовлетворены всего 29% опрошенных.

А вот в Самаре уровень тех, кого устраивает городская экология, оказался вдвое выше – 59% опрошенных.