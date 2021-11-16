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Общество16 ноября 2021 13:14

В Самарской области хотят выделить почти два миллиарда рублей на социальные нужды

Средства позволят реализовать предложения от фракции «Единая Россия» в самарской губдуме
Геннадий ВЕТРОВ
Партия хочет поддерживать социальные направления

Партия хочет поддерживать социальные направления

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

15 ноября в госдуме РФ поддержали социально-значимые поправки «Единой России» ко второму чтению проекта бюджета. Они должны позволить в полной мере реализовать инициативы народной программы партии.

В Самарской области суммарный объем дополнительных предложений от фракции «ЕР» в местной губдуме на ближайшие три года составляет 1 млрд 730 млн рублей, на 2022 год — 830 млн рублей. Речь идет о поддержке социальной сферы. В частности, помощь планируют направить на систему здравоохранения, фермерским хозяйства, борьбу с коронавирусом, благоустройство, обеспечение жильем детей-сирот и не только.

Всего в общей сложности по инициативе партии государственные расходы на социально-значимые направления в 2022-2024 года вырастут 107 млрд рублей.