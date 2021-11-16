В Тольятти водитель сбил пешехода, который переходил дорогу на «зеленый»

Пешеход не нарушал правила дорожного движения

В понедельник, 15 ноября, в 21:20 в Тольятти водитель Ford Kuga сбил пешехода, переходящего дорогу на разрешающий сигнал светофора.

По сообщению ГУ МВД по Самарской области, автомобилист двигался по Московскому проспекту со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. В районе дома № 33 «А» по Московскому проспекту водитель наехал на 62-летнего пешехода.

В результате ДТП мужчина получил травмы. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу. В отношении водителя возбуждено административное дело. Автомобилисту грозит лишение прав на 1,5 года и штраф.