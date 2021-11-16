Самарцы за прививку от коронавируса смогут выиграть квартиры или машины

В Самарской области за вакцину можно выиграть ценные призы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Викторина «Вакцинация – это жизнь», участие в которой могут принять вакцинированные жители региона, стартовала в Самарской области. Идею ее проведения поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Во вторник, 16 ноября, в Самаре состоялась пресс-конференция, во время которой озвучили основные моменты стартовавшей викторины.

Инициаторами акции стали Общественная палата Самарской области и региональный минздрав, а организатором является Самарская региональная общественная организация по содействию защите прав человека «Достойная помощь».

Участие в акции смогут принять граждане, зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области, которые прошли вакцинацию с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года.

Среди участников акции будут разыграны 3 автомобиля, 3 квартиры и 3 тысячи подарочных карт на 4 000 рублей каждая.

- Власть делает все возможное для того, чтобы люди вакцинировались. Была придумана викторина, стимулирующая людей пройти вакцинацию. Мы надеемся, что акция поспособствует в борьбе с коронавирусом, который уже около двух лет терзает наше общество, - сказал председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте карты жителя Самарской области - https://card.samregion.ru.

Участникам необходимо предоставить такие данные, как Фамилия/Имя/Отчество, адрес регистрации, номер телефона, электронную почту, дату рождения, а также уникальный номер регистровой записи (УНРЗ).

Пройдут три розыгрыша, которые будут транслировать на сайте Самарского областного вещательного агентства, а также в официальном паблике ВКонтакте «Самарская область». После завершения розыгрыша результаты разместят на сайте карта жителя. Также узнать о результатах можно будет по телефону 8 800 511 6303. Розыгрыши пройдут 24 ноября, 8 и 22 декабря.

Кстати, граждане, которые вакцинируются с 15 ноября по 20 декабря, участниками розыгрыша станут автоматически.

Ожидается, что после старта акции значительно возрастет количество желающих вакцинироваться.