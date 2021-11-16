Дмитрий Азаров рассказал о строительстве Волжского моста на форуме «Транспорт России-2021»

Губернатор возглавляет делегацию Самарской области на международном форуме в Москве

В Москве проходит XV международный форум «Транспорт России-2021». В нем участвует делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.

На мероприятии рассматривают вопросы строительства новых дорожных объектов и развития основных видов транспорта. Так, участники пленарной дискуссии «Транспорт России-2035. От стратегии — к реализации» обсудили реализацию одного из самых крупнейших в стране проектов – мост через Волгу с обходом Тольятти. Его возводят в рамках ГЧП. Объект станет частью маршрута «Европа – Западный Китай» и коридора «Север-Юг – Санкт-Петербург – Мумбаи». Эксперты считают, что он придаст мощный импульс развитию Самарской области и страны в целом.

- Наш проект мостового перехода через Волгу вызывает интерес на форуме. Строительство идет по графику. Однако большие проекты имеют и определенные сложности. Наше участие здесь позволяет нам эти вопросы обсудить с ведущими компаниями и с правительством РФ, - сказал Дмитрий Азаров.

По словам зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, сейчас рассматривается вопрос о расширении дороги Самара – Оренбург до четырех полос, которая станет частью коридора «Европа – Западный Китай». Сейчас идет анализ пропускного трафика. Если он подтвердится, то дорогу расширят в Самарской и Оренбургской областях, а также со стороны Казахстана.