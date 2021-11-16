В Тольятти у водителя остановилось сердце во время движения по автодороге

Остановка сердца случилась во время движения автомобиля

Во вторник, 16 ноября, в Тольятти произошло ДТП. На Слесарном проезде в столб врезался автомобиль Volkswagen Touared. Водитель – 51-летний мужчина – погиб на месте. Об этом сообщает «Патруль Тольятти».

По предварительной информации, у автовладельца остановилось сердце. Смерть наступила во время движения автомобиля. По полученным данным, машина влетела в бетонный столб после смерти мужчины.

Точная причина гибели водителя пока не установлена. Будет произведена судебно-медицинская экспертиза.