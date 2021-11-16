Глава Сызрани недоволен результатами строительства очистных сооружений

Начальник участка ООО «ГАЗСЕРВИС» Максим Кислицин показал план работ на ближайший месяц.

Глава Сызрани Анатолий Лукиенко выразил недовольство результатами строительства очистных сооружений в поселке Новокашпирский, который входит в состав города. Вопросы строительства обсудили во время еженедельного выездного совещания, сообщили в городской администрации

Анатолий Лукиенко попросил показать, как продвигается обратная отсыпка грунта. Еще на прошлом совещании обсуждался вопрос ускорения данного вида работ.

Глава города выразил неудовлетворенность результатами и поручил привлечь дополнительную технику, чтобы завершить работу в срок.