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Общество16 ноября 2021 14:48

Глава Сызрани недоволен результатами строительства очистных сооружений

Потребуется привлечь дополнительную технику
Алена ПРОВКИНА
Начальник участка ООО «ГАЗСЕРВИС» Максим Кислицин показал план работ на ближайший месяц.

Начальник участка ООО «ГАЗСЕРВИС» Максим Кислицин показал план работ на ближайший месяц.

Глава Сызрани Анатолий Лукиенко выразил недовольство результатами строительства очистных сооружений в поселке Новокашпирский, который входит в состав города. Вопросы строительства обсудили во время еженедельного выездного совещания, сообщили в городской администрации

Анатолий Лукиенко попросил показать, как продвигается обратная отсыпка грунта. Еще на прошлом совещании обсуждался вопрос ускорения данного вида работ.

Глава города выразил неудовлетворенность результатами и поручил привлечь дополнительную технику, чтобы завершить работу в срок.