На маршруте Оренбург - Самара - Москва будут ходить двухэтажные вагоны

Новые двухэтажные вагоны будут ходить в составе поезда из Оренбурга в Москву через Самару

Двухэтажные вагоны нового поколения будут ходить в составе поезда по маршруту Оренбург-Самара-Москва. Об этом сообщают в филиале АО «РЖД» Куйбышевская железная дорога.

Новые вагоны отличаются увеличенным пространством на верхней полке второго этажа, а также более плавным ходом. Каждый вагон оснащен душевой кабиной и сейфом для хранения ценных вещей. Также сделано специальное детское купе, выполненное в ярком дизайне.

Состав с новыми вагонами начнет курсировать по маршруту с 3 декабря текущего года.

Журналист КП-Самара посмотрел, как будут выглядеть новые вагоны и что еще там будет.