Сергей Пиняев из «Крыльев Советов» сыграл за юношескую сборную России

Сергей Пиняев помог российской сборной победить Фарерские острова Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Молодой игрок «Крыльев Советов» Сергей Пиняев сыграл в составе юношеской сборной России и помог команде одержать разгромную победу над Фарерскими островами.

Пиняев вышел на поле с первых минут и забил дважды, что позволило россиянам одержать победу с итоговым счетом 5:0.

Юношеская сборная России обеспечила себе выход в элитный раунд, по итогам которого определятся команды, которые примут участие в чемпионате Европы 2022 года.

17-летний Пиняев играет в самарских «Крыльях Советов». До этого он, выступая за «Чертаново», стал самым молодым игроком ФНЛ, отдав голевой пас в первую же минуту нахождения на поле. В 2018-м году он был на стажировке в академии «Манчестер Юнайтед», а в этом году вошел в топ-60 самых талантливых футболистом мира по версии британского издания The Guardian.

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