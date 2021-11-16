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Спорт16 ноября 2021 15:35

Сергей Пиняев из «Крыльев Советов» сыграл за юношескую сборную России

Нападающий «Крыльев» забил два мяча
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
Сергей Пиняев помог российской сборной победить Фарерские острова

Сергей Пиняев помог российской сборной победить Фарерские острова

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Молодой игрок «Крыльев Советов» Сергей Пиняев сыграл в составе юношеской сборной России и помог команде одержать разгромную победу над Фарерскими островами.

Пиняев вышел на поле с первых минут и забил дважды, что позволило россиянам одержать победу с итоговым счетом 5:0.

Юношеская сборная России обеспечила себе выход в элитный раунд, по итогам которого определятся команды, которые примут участие в чемпионате Европы 2022 года.

17-летний Пиняев играет в самарских «Крыльях Советов». До этого он, выступая за «Чертаново», стал самым молодым игроком ФНЛ, отдав голевой пас в первую же минуту нахождения на поле. В 2018-м году он был на стажировке в академии «Манчестер Юнайтед», а в этом году вошел в топ-60 самых талантливых футболистом мира по версии британского издания The Guardian.

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